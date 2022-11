V Londýně se zděsili k smrti: Dvě obří koule se valily ulicemi!

Obyvatelé Londýna byli počátkem tohoto týdne velmi překvapeni z toho, co se objevilo v ulicích. Ve známé nákupní třídě Tottenham Court Road v centru města se v úterý večer valily dvě obří stříbrné koule. Na záběrech, které se objevily na sociálních sítích, je vidět, jak první koule naráží do sloupu veřejného osvětlení. V důsledku nárazu se z koule strhl stříbrný povlak a dál si to objekt ulicí brázdil holý.

Video Londýnem se valily dvě obří koule. Uvolnily se z umělecké instalace. - TikTok.com/theshadeborough Video se připravuje ...

Druhá koule se hnala ulicí hned v závěsu. Před oběma obřími objekty utíkali kolemjdoucí, cyklisté a na videu je vidět i řidič, který ve strachu před srážkou s objektem strhává volant rychle stranou. Nikomu se naštěstí nic nestalo.

Na Slovensku havaroval autobus s českými turisty: Je devět zraněných

Někteří uživatelé sociálních sítí kuriózní situaci vtipně glosovali. „Pane jo, to vypadá jako scéna z Indiana Jonese,“ smála se jedna sledující. „Proč jsi zase přišel pozdě do práce, Jayi? Ale, dvě masivní vánoční ozdoby mě málem zabily v centru!," komentoval ironicky další uživatel TikToku.

Vánoční dekorace?

Mnozí se domnívali, že se jedná o uvolněné vánoční dekorace, nebylo tomu ale tak. Koule byly součástí umělecké instalace hudební dvojice Mount Kimbie k novému albu. V důsledku silného vichru z bouře Claudio, která před pár dny potrápila území Velké Británie a Francie, se objekty z instalace uvolnily a nekontrolovatelně se šířily ulicemi.

Zaklíněný motorkář ve velmi vážném stavu! Policie hledá svědky nehody v Kobylisích

Hudební duo svůj pouliční projekt představilo jen dva dny před tím, než instalaci zničil vichr. „Samozřejmě jsme byli připraveni i na variantu, že bude špatné počasí a silný vítr. Minulou noc jsme měli opravdu smůlu. Instalace byla úžasná, ale příliš krátká,“ smutnili umělci na sociálních sítích.