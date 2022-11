Uříznuté končetiny a rozdrcená hlava: Kriminalistům se po 48 letech podařilo identifikovat „dámu z dun“

Zvláštní agent FBI V Bostonu Joseph Bonavolonta označuje odhalení identity za velký zlom. „Snad nás to dovede až k vrahovi,“ uvedl na tiskové konferenci. Vysvětlil, že ač se podařilo Ruth identifikovat, bolest příbuzných to nezmírní. „Ale doufejme, že nám to pomůže odpovědět na některé otázky, zatímco budeme pátrat po vrahovi,“ sdělil Bonavolonta podle serveru NBC News.

Nebohou Terryovou našla v dunách znetvořenou teprve dvanáctiletá školačka Leslie Metcalfeová v roce 1974. Byla zrovna na procházce se psem, když její mazlíček začal znenadání štěkat. To, co pak uviděla, už z hlavy nikdy nevymaže. Lidské tělo mělo uřízlé horní končetiny a napůl odříznutou a rozdrcenou hlavu.

Američanku zřejmě zabil úder tupým předmětem do hlavy. „Levá strana její lebky byla úplně rozdrcená,“ uvedly úřady. Na místě nebyla nalezena žádná zbraň. Pátrání po vrahovi trvalo roky a bylo marné. „Ženu nebylo možné dříve identifikovat, vrah se zbavil jejích rukou a neměli jsme tak otisky prstů,“ dodaly úřady.

Během desetiletí vyšetřovatelé používali techniky, aby se ženu pokusili identifikovat. Prohledávali celé čtvrti, prověřil na tisíc lidí a případů pohřešovaných osob. Nic ale k úspěchu nevedlo.

K odhalení její identity nakonec vedla investigativní genealogie, kterou Bonavolonta popsal jako kombinaci analýzy DNA s tradičním genealogickým výzkumem historických záznamů.

Terryová se narodila v Tennessee a okolí ji zbožňovalo. Byla popisována jako milovaná sestra, manželka a matka. Notoricky známý případ vyvolal v průběhu let národní zájem a vyvolal teorie a zkazky a o tom, kdo byl za smrt tehdy neznámé zodpovědný.

Největší podezření kdysi padlo na notoricky známého bostonského vraha Jamese Bulgera. Toho svědci viděli s ženou odpovídající popisu zavražděné, spojení však nebylo nikdy prokázáno. Vyšetřování otřesného případu tak nadále pokračuje. „Žádný vrah, ani násilník nesmí zůstat v klidu. Chceme dopřát rodinám obětí spravedlnost,“ dodal na tiskové konferenci Joseph Bonavolonta.