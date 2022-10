Jestli zakopnu, zemřu! Celebrita popsala halloweenský masakr v Soulu

Mezi mrtvými jsou podle hasičů mimo jiné lidé z Číny, Íránu, Uzbekistánu, Spojených států, Rakouska nebo Norska. „Bylo to jako z nějakého katastrofického filmu,“ svěřila se Jihokorejka. Když se ocitla v mnohatisícovém davu, prý stačilo opravdu malinko. „Jestli teď zakopnu, tak zemřu,“ běželo dívce v hlavě, když byla situace nejkritičtější.

„Na okamžik jsem cítila tlak ze všech stran, který se jako by přeléval. Přirovnala bych k přetahování se lanem,“ řekla. Jeongová nemohla nic dělat. Jen se modlila, aby tlak na chvíli přestal. To ale nepřicházelo.

V jednu chvíli se prý dusila takovým způsobem, že nakrátko ztratila vědomí. „Mnoho lidí už mezitím leželo na zemi mrtvých,“ svěřila se pro místní deník chosun. Na ten pohled v životě nezapomene.

„Nemohu z toho spát, jsem stále vyděšená,“ zoufala si dívka, které se po strašných minutách podařilo z davu dostat. „Dav mě spíš vyplivnul, než že bych se sama dostala ven,“ vysvětlila.

Obrovský tlačící se dav byl velký problém nejen pro lidi samotné. Na místo se nemohli dostat záchranáři. „Bylo tam málo zdravotnického personálu a mnoho pacientů, takže to byla situace, kdy pomáhala široká veřejnost,“ vzpomínala Jeongová. „Jak auta, tak sanitky byly zablokovány davem,“ potvrdila zoufalou situaci.

Na místě bylo asi 100 000 lidí

Podle hasičů se předpokládá, že lidé byli umačkáni k smrti poté, co se velký dav kolem 22:20 místního času (15:20 SELČ) začal tlačit vpřed v úzké uličce poblíž hotelu Hamilton, hlavního místa večírků v Soulu.

Podle místních médií se na oslavu Halloweenu do čtvrti Itewon, která je známá množstvím barů a nočních klubů, sjelo přibližně 100 000 lidí. Místo je oblíbené i mezi cizinci žijícími v Jižní Koreji a turisty. Byla to první velká halloweenská událost za poslední tři roky. Uskutečnila se poté, co země zrušila omezení, která měla bránit šíření nemoci covid-19.