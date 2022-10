Na Krétě zemřela turistka (†45): Zřítila se na ni skála!

Manžel a syn ženy přežili, záchranáři je vyprostili ze sutin domu v letovisku Agia Fotia na jihovýchodě Kréty. Devítileté dítě má poraněné nohy a je v nemocnici. Rodina se dnes měla vracet do vlasti. Vyprošťovací práce trvaly přes čtyři hodiny a na místo vyjelo dvacet hasičských vozidel. S vyhrabáváním rodiny pomáhali i kolemjdoucí.

Tragédii musel přihlížet jednapadesátiletý otec, který byl prý v době sesuvu zrovna v jiné části bytu. To mu zachránilo život. Podle řeckých zdrojů je muž v šoku. Osud si s rodinou tragicky zahrál, protože šlo o poslední noc v oblasti, kam přijeli na dovolenou a měli se vydat domů. Maminku nalezli záchranáři pohřbenou vedle postele.

„Jsme šokováni touto tragickou událostí, kterou nikdo nemohl předvídat,“ zoufal si podle deníku tanea prezident Svazu hoteliérů Ierapetra Giorgos Vardakis. Jak uvedl, skála se uvolnila a dopadla do komplexu asi patnácti bytů.

„V oblasti tráví dovolenou každoročně tisíce návštěvníků a u nás patří k nejoblíbenějším. Dodnes, do konce října, má návštěvníky a to, co se stalo, vyvolalo velký smutek,“ dodal.

O utržené skále se mluvilo jako o nebezpečné již dříve. Tragédii ale podle Vardakise nešlo zabránit. Podle něj nic nenasvědčovalo blížícímu se nebezpečí. Mezi obyvateli oblasti přesto po tragické události převládá strach, protože nad ubytováním a provinční silnicí visí několik kamenů s viditelným nebezpečím sesuvů půdy.