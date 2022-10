Vášnivý motorkář (†66) z principu odmítal helmu: Boural a zabil se i s přítelkyní

Šestašedesátiletý právník Ron Smith odjakživa miloval jízdu na motorce. Vadilo mu ale, že musí během jízdy nosit helmu. V roce 2000 po dlouhých letech dosáhl svého, Floridští zákonodárci schválili, že motorkáři starší jednadvaceti let helmu mít nemusí. Ron byl ze změny nadšen, ale po více než dvaceti letech se mu stala osudnou. Před pár týdny se vyboural, když jel na motorce s přítelkyní na pohřeb. On ani jeho partnerka nehodu bez helmy nepřežili.

Od devadesátých let si Američan Ron Smith (†66) stál za svým – jízda na motorce s helmou je zbytečná. Na Floridě bylo tehdy nošení ochrany hlavy na motorce povinné a to se Ronovi vůbec nelíbilo. Proto se stal členem bratrstva ABATE, které toto nařízení ostře kritizovalo. Podle jeho blízkých si obecně motorkář nenechal diktovat, co má v životě dělat. „Myslel si, že každý by měl mít prostor pro vlastní volbu,“ sdělil americkému deníku Tampa Bay Times Ronův známý Dave Newman.

V roce 2000 motorkář dosáhl svého

Ron pracoval jako právník a podle jeho kamarádů se rád hádal a stál si nekompromisně za svým. Nenechal si do ničeho mluvit, hlavně ne do svého koníčku. Dělal tak vše proto, aby zákonodárci nařízení zrušili a motorkáři mohli na Floridě jezdit bez helmy. To se stalo skutečností v roce 2000, kdy se pokrývka hlavy stala povinnou jen pro mladší jednadvaceti let nebo pro ty, kteří nemají dostatečné zdravotní pojištění alespoň ve výši 10 tisíc dolarů, tedy zhruba čtvrt milionu korun.

Roky plynuly a Ron si vesele užíval nespoutanou jízdu Floridou bez ochrany hlavy. Podobným stylem doprovázela svého přítele i Brenda Volpeová (†62). Oběma se ale jejich vášeň a tvrdohlavost stala osudnou. V polovině srpna jel motorkářský pár na pohřeb známého, se kterým je pojil stejný koníček. Jenže během cesty Ron s Brendou dostali smyk a havarovali. Ron byl na místě mrtvý a jeho partnerka zemřela po pár hodinách v nemocnici.

S helmou by oba přežili?

Soudní lékař, který oba motorkáře podrobil nařízené pitvě, uvedl, že příčinou smrti bylo poranění hlavy. „Je možné, že kdyby měli oba na hlavě helmu, mohli by přežít. Stoprocentní jistota to není, ale jejich šance by to značně zvýšilo,“ nechal se slyšet znalec.