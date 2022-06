V železniční stanici v Uničově na Olomoucku ve středu krátce před polednem najela osobní vlaková souprava do odstaveného vlaku. Řekl to mluvčí Českých drah Lukáš Kubát.

Při srážce se podle serveru Zdopravy.cz zranili dva lidé. Provoz vlaků v místě dopolední nehody byl podle Kubáta před 15:00 už obnovený.

Osobní vlak podle serveru Zdopravy.cz zhruba v 11:15 v rychlosti najel v Uničově do odstaveného vlaku. Nehoda se stala při plánovaném spojování souprav. „Jeden vlak tam by odstaven a narazil do něj přijíždějící vlak,“ uvedl Kubát. Kvůli nehodě byla místo jednoho vlakového spoje zajištěna náhradní autobusová doprava. Vlaky už v Uničově jezdí podle jízdních řádů.