Páteční vykolejení vlaku v bavorském alpském středisku Garmisch-Partenkirchen si podle německého Bildu vyžádalo už pět mrtvých cestujících. Podle deníku by pátou obětí měl být nezletilý student, který byl od včerejška pohřešovaný. „Mezi pohřešovanými je dítě nebo mladý člověk ve věku od 10 do 15 let. Musíme co nejrychleji zvednout vagóny a podívat se, co je pod nimi," řekl v pátek okresní správce Anton Speer (63).

Těžce zraněných je přes 60!

Dvě obrovské a těžké části vlaku se však podařilo zvednout až v sobotu po poledni, kdy bylo nalezeno tělo celkem páté oběti. „Těžce zraněných je více než 60, z nichž část byla z Tyrolska převezena do okolních nemocnic záchranářskými vrtulníky,“ píše Bild. Záchranné práce na místě i nadále pokračují, protože je stále hlášeno několik pohřešovaných cestujících.

„Trochu nás také znepokojuje, že stále máme dvanáct hlášení o pohřešovaných osobách, které ještě nebyly definitivně zpracovány,“ řekl v pátek večer bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann (CSU). Je však možné, že pohřešované osoby jsou již v nemocnicích, a jejich transport nebyl zaznamenán, protože v důsledku rozsáhlých zranění je nebylo možné hned identifikovat. Policie doufá, že tyto případy pohřešovaných osob budou nemocnicemi finálně zpracovány v noci ze soboty na neděli.

Příčina nehody není jasná

„Velmi doufáme, že nebudou další úmrtí," vyjádřil se v sobotu podle ČTK bavorský premiér Markus Söder při návštěvě místa neštěstí. O příčině nehody stále nejsou žádné nové informace. Strojvůdce byl vyslechnut, ale policie nesdělila, co řekl.