Soukromý tryskáč se zřítil u Kostariky: Na palubě byl miliardář-organizátor festivalu, při němž zemřely desítky lidí

Německý miliardář Rainer Schaller by na palubě soukromého tryskáče, který se zřítil o víkendu u pobřeží Kostariky. V letadle s ním byla i jeho rodina - manželka a dvě děti. Podnikatel vlastnil síť posiloven McFit. Do povědomí veřejnosti se ale zapsal hlavně poté, co organizoval festival Love Parade, při němž zemřelo několik lidí!