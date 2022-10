Alici s dětmi přepadli ozbrojenci: Synky vytáhli ze sedaček a s autem odjeli pryč!

Chvíle hrůzy zažila rodačka ze Slovenska Alice, která žije už dvanáct let v jihoamerickém Chile. Alice jela se svými dvěma dětmi domů z návštěvy, když je v tunelu přepadla skupina mužů se zbraněmi!

Alice, která v Chile vlastní firmu, se vracela od své kamarádky, která bydlí zhruba dvacet kilometrů od hlavního města Santiaga. V autě měla s sebou i své dva malé syny. „Vjela jsem do takového tunelu, kde přede mnou čekalo auto, které začalo couvat,“ popsala pro slovenskou televizi JOJ Alice s tím, že zastavila. „Myslela jsem si, že se něco děje. Nejdříve jsem to nepochopila, ale když vyšlo z auta pět ozbrojených chlapů v kapucích a s maskami, tak jsem přesně věděla, co se děje,“ dodala maminka.

Muži na ni mířili zbraněmi. Její syny vytáhli z autosedaček ven. Jeden z nich Alici vzal všechny cennosti. Alice rychle popadla své syny a utíkala směrem k dodávce, která u nich zastavila. Muži z dodávky na skupinu ozbrojenců křičeli a mámu s dětmi vzali k sobě. Ozbrojenci pak autem slovenské podnikatelky odjeli pryč.

„Dobré je, že vyložili děti z auta, jelikož mnohokrát se v Chile stalo, že když jsou zdrogovaní, nebo příliš šílení, seberou dítě, pak ho vyhodí na nějaké křižovatce,“ řekla Alice. Auto se prý později našlo, ale přišla o osobní věci.