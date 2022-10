Vážná nehoda u Vítanova na Chrudimsku: Zranilo se 6 lidí, zasahoval vrtulník

Nehoda si vyžádala šest zraněných, na místě zasahoval také vrtulník zdravotnických záchranářů, vyplynulo z informací policie a záchranářů.

„Silnice je v tuto chvíli již plně průjezdná," uvedla zhruba v 15:30 na twitteru policejní mluvčí Dita Holečková.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Alena Kisiala označila nehodu za vážnou. „V ohrožení života byl člověk, který byl transportován do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Dva lidé, kteří utrpěli středně těžká zranění, byli přepraveni do pardubické nemocnice a jedna osoba s lehčím zranění do chrudimské nemocnice. Další dvě osoby byly přepraveny na došetření také do chrudimské nemocnice," řekla Kisiala.