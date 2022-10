Další tragédie v Bratislavě: Po střelbě zůstali dva mrtví a jedna zraněná! Pachatel je na útěku

Tragédie se odehrála na ulici, která vede od historického centra slovenské metropole k Bratislavskému hradu a k budově parlamentu. Pachatel se po činu dal na útěk. „Po pachateli tohoto skutku pátráme,“ potvrdil policejní mluvčí Michal Szeiff.

Na místě je v současné době několik policejních hlídek a do vzduchu vzlétl také vrtulník. Oběťmi útočníka by měli být dva muži ve věku okolo třiceti let, zraněnou je pak číšnice z jednoho z podniků v ulici. Žena by měla být mimo ohrožení života. Svědkové slyšeli při incidentu asi deset výstřelů.