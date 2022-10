Tragické rodinné nákupy: Chlapce (†3) zastřelili před očima jeho sourozenců

Tragicky dopadl rodinný výlet za nákupy v americkém Chicagu. Neznámý střelec tam zabil teprve tříletého Matea Zastra poté, co spustil palbu na rodinné SUV. V autě kromě Matea byli ještě jeho další tři sourozenci. Máma dětí se údajně před tragédii dostala do křížku s jiným řidičem, který ji následně sledoval.

V pátek kolem půl deváté hodiny večerní máma se svými čtyřmi dětmi nasedla na parkovišti v místním nákupním centru do svého SUV. Při odjezdu se ale dostala do sporu s mužem, který jel v červeném autě. Po roztržce podle informací britského deníku Daily Mail odjela z centra, ovšem červené auto ji začalo pronásledovat. Jejich spor nakonec neskončil pouze u slovní přestřelky. Pachatel, který seděl na zadním sedadle, údajně vytáhl zbraň a začal po rodině střílet.

Kulka zasáhla tříletého Matea do hlavy. „Padlo několik výstřelů,“ potvrdil velitel policie pro výše zmíněný deník. Chlapec, který miluje dinosaury, byl převezen do nemocnice, ale už mu nebylo pomoci. Zemřel o osm hodin později. Právník a komunitní aktivista Andrew Holmes uvedl, že máma je ze smrti svého syna otřesena. „Všechno, co dělá, je, že drží dva dinosaury,“ řekl Holmes s tím, že to byla milovaná hračka malého Matea. „Je to letos už druhé dítě střelené do hlavy v autě. Máme tu na ulici zabijáky dětí,“ dodal.

Svědek incidentu Roger Ramirez uvedl, že ke střelbě došlo přímo pod jeho oknem. Jakmile uslyšel rány, zpanikařil. Prý se nedávno přestěhoval v domnění, že se jedná o bezpečnou a klidnou čtvrť. Holmes se rozhodl, že se obrátí na pomoc veřejnosti a každému, kdo poskytne dostatek informací vedoucích k dopadení viníka, dá odměnu víc než 175 tisíc Kč.