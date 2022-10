Nebezpečná Ovčárna v Jeseníkách: Během 14 dní se na místě vážně zranili tři cyklisté!

Horští záchranáři se do okolí Ovčárny v Jeseníkách vydali za posledních 14 dní již potřetí. Ve čtvrtek byli přivoláni k sedmačtyřicetileté cyklistce, která spadla z elektrokola a upadla do bezvědomí. Díky včasnému zásahu záchranářů a tomu, že cyklistka měla přilbu, nehodu přežila. Na místě před pár dny musel být resuscitován cyklista se srdeční zástavou a na konci září se na místě obdobně zranila další cyklistka.

Ve čtvrtek odpoledne byli horští záchranáři vysláni na místo, které v posledních dnech už velmi dobře znají. V okolí Ovčárny v Jeseníkách totiž v posledních dnech zasahují až podezřele často. Posledním případem byla sedmačtyřicetiletá cyklistka, která spadla ze svého elektrokola a upadla do bezvědomí.

Přilba cyklistce zachránila život

„Po příjezdu na místo se ukázalo, že 47letá cyklistka spadla na hlavu. Měla pohmožděný obličej a přilba ji možná zachránila života,“ uvedli k nehodě záchranáři. Během toho, co ženě zkušený Martin Chalupa a Jiří Hejtmánek ošetřovali rány, nasazovali krční límec a zajišťovali tepelný komfort, na místo už mířila sanitka a vrtulník.

Video Na Ovčárně v Jeseníkách se těžce zranila cyklistka. (29.9.2022) - Horská záchranná služba ČR Video se připravuje ...

„Lékař si ženu přebral do péče a po nasazení medikamentů ji záchranka transportovala na heliport přímo na Ovčárnu. Tam zraněnou přeložili na palubu vrtulníku, který s ní odletěl směr FN Ostrava,“ doplnili záchranáři.

Nejedná se o první případ

Jen před pár dny na Ovčárně zkolaboval muž, u kterého došlo k srdeční zástavě. Lékařům se nakonec podařilo cyklistu resuscitovat a při vědomí převést do nemocnice. Na konci září také na místě havarovala i jednačtyřicetiletá žena, která při vyjížďce s kamarády spadla z kola. Na místě jí záchranáři našli s krvavým zraněním hlavy a obličeje. Těžce dezorientovaná cyklistka s podezřením na krvácení do mozku byla taktéž letecky transportována do nemocnice.

„Frekvence takových vážných zranění, navíc prakticky na jednom místě, je pro nás důvodem k zamyšlení. Dávejte na sebe nejen na horách pozor,“ apelují záchranáři na turisty, kteří se do hor vydávají.