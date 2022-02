K vážnému úrazu vyjížděli záchanáři k nevyšší hoře Jeseníků Pradědu. Dívka (14) tu najela do stromu a upadla do bezvědomí. Podařilo se jí zachránit zřejmě i proto, že měla na hlavě kvalitní helmu. I tak skončila ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Mladá slečna lyžovala v nejvyšších patrech Jeseníků a zamotaly se jí při tom nohy. Nekontrolovaně vjela ze sjezdovky do stromoví a zastavila teprve nárazem hlavou do jednoho z kmenů. Poté upadla na několik minut do bezvědomí. Přežila díky nasazené helmě.

Jako první u ní byli členové Horské služby Ovčárna, kteří poskytli první pomoc. To už se blížili i lékaři a záchranářský vrtulník. „Dívka byla v tu dobu již při vědomí a také komunikovala,“ řekl záchranář Lukáš Humpl. Zraněnou přepravovali do traumacentra.

Záchranáři v posledních týdnech zasahují u zraněných návštěvníků hor několikrát týdně. Přilba, kterou lyžařka měla, v tomto případě nepochybně zabránila daleko vážnějším následkům nárazu.

VIDEO: Blesk Podcast: Náčelníci horských služeb bijí na poplach. Lidi lezou v teplákách a teniskách do hor.

délka: 20:37.12 Video Blesk Podcast: Náčelníci horských služeb bijí na poplach. Lidi lezou v teplákách a teniskách do hor Blesk