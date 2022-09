Mentálně retardovaná Češka porodila dítě, to jí hned po narození odebrali! Bojuje o něj několik let

Ve válce o vlastní dítě bojuje Češka od dubna 2018. Několik dní po porodu přišla matka kvůli lehké mentální retardaci o dcerku, která byla rozhodnutím opavského okresního soudu předána do pěstounské péče. O vrácení odebrané holčičky rodiče usilují již několik let, ovšem zatím neúspěšně. Teď dal rodině za pravdu Ústavní soud, kdy zrušil předchozí rozsudky okresního i krajského soudu. Celý případ se tak vrací téměř na začátek.

Přijít o vlastní dítě je noční můrou snad všech rodičů. Podobný příběh se stal i dubnu roku 2018 ženě z Česka. Té úřady odebrali několikadenní dívenku a předali jí do péče pěstounům. Důvodem byl fakt, že rodička trpí lehkou mentální retardací.

Snaha získat dceru zpět se rodičům již měsíce nedaří. Po zdlouhavém soudním řízení se o jejich případ začal zajímat i ombudsman pro lidská práva Stanislav Křeček. Ten ve své výpovědi potvrdil, že návrh na odebrání dívky podal v roce 2018 opavský magistrát. „Důvodem návrhu bylo tvrzené hrubé zacházení stěžovatelky s nezletilou dcerou,“ sdělil Křeček. Veškeré námitky a odvolání matky soud zamítl a dívenka putovala k náhradním rodičům do pěstounské rodiny.

O dívku se starají příbuzní

Pár měsíců po narození dívky zažádala sestra matky společně s manželem o to, zda by si oni mohli vzít dítě do pěstounské péče. Žádost příbuzných potvrdil okresní a krajský soud a dítě do péče dostala teta s manželem.

Rodiče boj proti úřadům nevzdávají a doufají, že jednou bude jejich dcerka znovu u nich. Teď dal partnerům za pravdu dokonce i Ústavní soud, u kterého si stěžovali. „Namítají, že krajský soud v napadeném rozsudku uvádí, že si nelze představit návrat nezletilé do péče rodičů, dokud mezi nimi nebude navázán dostatečně kvalitní vztah,“ zaznívá ve stížnosti.

Ústavní soud zmínil, že za více než 3,5 roku má holčička zcela logicky bližší vztah se svými pěstouny než vlastními rodiči, které vidí jednou týdně a to po velmi krátkou dobu. Zároveň však Ústavní soud dodává, že rodičům nikdo nedal návod na to, jak mají s dítětem prohloubit kontakt.

Rodičům svitla naděje

Ústavní senát v čele s Jiřím Zemánkem v září 2022 předchozí rozsudky krajského i okresního soudu zrušil. „Odnětí dítěte z péče rodičů a jeho svěření do pěstounské péče je zcela zásadním zásahem do práva jak rodičů, tak dítěte na rodinný život, který musí být vždy považován za krajní řešení nedostatečné péče rodičů o dítě,“ uvádí Ústavní soud. Podle něj soudy v předchozích případech nepostupovaly správně. Ústavní soud také poukázal na skutečnost, že vypracovaný znalecký posudek byl zhotoven velmi stručně a navíc nebyla dle něj vyloučena možnost, že by se o dceru mohli starat rodiče s pomocí příbuzných a pod dohledem OSPODu.

Případ se nově vrátí k opavskému okresnímu soudu, kde na něj bude dohlížet právě Ústavní soud. Rodiče se tak možná po letech dočkají toho, že jim bude vlastní dcera navrácena do péče.