Pod vlivem drog a bez řidičáku: Policistům z Jaroměře ujížděl jako šílenec, pak zapadl v poli

Rallye s majáky v zádech? To si na začátku týdne vyzkoušel neřidič z Jaroměřska. Nejenže nevlastní řidičský průkaz, zřejmě řídil i pod vlivem drog. Když ho chtěli policisté zkontrolovat, začal před nimi ujíždět. Dlouho to netrvalo. Vjel do mokrého pole, kde zůstal stát.