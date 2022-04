Incident se stal v pátek v rakouském horském středisku Kaprun. Policisté se nejprve neúspěšně pokusili zastavit Čecha (45) vlastním vozem, kterému se ale řidič vyhnul. Po krátkém pronásledování nakonec muž zastavil.

Poté, co mu alkoholový test naměřil 2,46 promile v krvi, byl nucen odevzdat řidičský průkaz a zaplatit kauci. Do doby, než řidič vystřízlivěl, bylo dítě svěřeno do péče českých přátel, dodala policie.