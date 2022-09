Pokus o atentát na britskou královnu: Zadržený mladík (19) chtěl po královské rodině omluvu

Saurav Dutt, autor knihy o masakru v Amritsaru v roce 1919, při kterém jednotky vedené Brity zastřelily a zabily 379 neozbrojených Indů, uvedl, že ho samotný Jaswant Chail kontakoval. Mladík prý po královské rodině žádal omluvu!

„Slova omluvy by měla vyslovit přímo královská rodina ze svých úst,“ měl uvést v zaslaném emailu. „Vinen je zejména princ Philip,“ měl dodat s tím, že jeho rozkaz prý vedl ke strašnému masakru. A protože se mladý Ind omluvy nedočkal, vzal do ruky kuši a namířil si to k sídlu královny Alžběty. Tam se ho naštěstí podařilo zadržet policistům.

Samotný pachatel je v současné době v péči lékařů. Podle posudku není duševně v pořádku. Jeho podivnou osobnost popsal i muž ze sousedství, kde mladík žil se svým otcem. „Jeho táta zmínil, jak těžké bylo zapojit jeho syna do něčeho pozitivního nebo ho k něčemu motivovat,“ měl sdělit soused. Otec mladého pachatele měl dále uvést, že jeho syn trávil většinu času na sociálních sítích. „Tím se jeho uzavřenost ještě zhoršila,“ podotkl prý.

V návaznosti na pokus o likvidaci královny kuší nařídila ministryně vnitra Priti Patelová revizi zákonů o kuších. Jak uvedl deník The Sun, pro tyto nástroje by podle ní měla platit stejná pravidla jako pro střelné zbraně.

„Na žádost ministryně vnitra zvažujeme možnosti, jak zpřísnit kontroly kuší,“ uvedla mluvčí ministerstva. Podle ní úřady o možné regulaci debatují už delší dobu, incident ve Windsoru pro ně podle serveru Independent bude „další lekcí“.

Bezpečnostní incidenty u britských královských rezidencí nejsou časté. Nejvážnější z doby panování současné královny se stal v roce 1982, kdy vetřelec vyšplhal po zdi Buckinghamského paláce a dostal se až do místnosti, kde ležela Alžběta II. v posteli. V roce 2016 se muž, který byl už dříve odsouzen za vraždu, přiznal k tomu, že neoprávněně vnikl do ochranné zóny kolem Buckinghamského paláce a ptal se, zda je královna doma.