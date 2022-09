Tragická smrt influencerky a finalistky miss: Při seskoku z letadla se jí neotevřel padák!

K tragédii došlo v sobotu v podvečer v Torontu. Jednadvacetiletá Tanya Pardaziová tam absolvovala svůj první sólový seskok padákem. Měl ale tragický konec. Podle informací britského deníku Daily Mail blondýnka, která měla velký úspěch na TikToku, kde ji sledovalo téměř 100 tisíc lidí, utrpěla vážná zranění poté, co se jí neotevřel padák. Seskočila z letadla z výšky 1219 metrů!

Kráska byla ještě převezena do nemocnice, kde ale vážným zraněním podlehla. Zatím není jasné, co se ve vzduchu odehrálo. Seskok organizovala společnost Skydive Toronto, jež v prohlášení informovala, že studentka univerzity uvolnila „hlavní padák v malé výšce bez času či výšky potřebné k nafouknutí záložního padáku“. Její kamarádka však uvedla, že nedávno se přihlásila do kurzu, kde zájemci prováděli seskok, při němž mělo dojít k automatickému otevření padáku.

Kurz údajně absolvovala u společnosti, která sídlí v Innisfilu v kanadském Ontariu. Kurz má běžet každou sobotu a studenti se dozvědí vše potřebné od povinného vybavení až po seskok z letadla i o poloze těla při volném pádu. Během volného pádu má zároveň dojít k automatickému otevření hlavního padáku. Parašutistům má být také k ruce instruktor, jenž jim pomáhá přes vysílačku. Pardaziová, která se jako šestnáctiletá zúčastnila soutěže krásy, se měla při kurzu i naučit, jak otevřít záložní padák, pokud by došlo k selhání hlavního.

„Tanya měla zájem o cokoliv, co bylo nové a dobrodružné. Život pro ni byl příliš nudný a vždy se snažila dělat něco dobrodružného. Opravdu žila každou vteřinu naplno,“ uvedla její kamarádka Melody Ozgoliová. „Nedávno jsem s ní mluvila. Nemohla jsem tomu uvěřit. Myslela jsem, že je to vtip. Už je to pár dní, ale pořád tomu nemůžu uvěřit,“ dodala.