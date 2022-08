Tragédie na slunné pláži: Vítr vyvrátil slunečník, který se zabodl seniorce (†63) do hrudi!

Užít si léta do poslední kapky toužila Tammy Perreaultová. Třiašedesátiletá žena ráda chodila na pláž Garden City Beach, kde si vychutnávala sluneční paprsky. Na pláži ležela i ve středu odpoledne. Tehdy se ale zvedl vítr a vyvrátil slunečník. Jeho tyč se seniorce následně zabodla do hrudníku, uvedl deník Daily Mail. Na místo vyrazili záchranáři, kteří ji převezli do nemocnice. Tammy ovšem o hodinu později zraněním podlehla.

Bar Scotty's Beach oznámil tragickou smrt oblíbené návštěvnice na facebooku. „Dnes s těžkým srdcem truchlíme nad ztrátou drahé kamarádky a místní rodačky se zlatým srdcem Tammy Perreaultové,“ uvedl bar na sociální síti s tím, že o Tammy nikdo nikdy neřekl nic špatného, a rovněž dodal, aby se všichni pomodlili nejen za ni, ale i za jejího manžela Mikea, který přišel tragicky o drahou polovičku. „Mikeu, milujeme tě a přejeme upřímnou soustrast.“

Ačkoliv se smrt Tammy může zdát neobvyklou, podle federální agentury jsou každý rok zraněny slunečníkem až 3 tisíce lidí jen ve Spojených státech. V roce 2016 byla slunečníkem zabita žena ve Virginii, což vyvolalo diskuzi o bezpečnostních pravidlech užívání slunečníků na pláži.