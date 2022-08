V polovině srpna to bude rok, co radikální hnutí Tálibán převzalo znovu vládu nad Afghánistánem. Ve chvíli, kdy se schylovalo k pádu Kábulu, začal Západ ze země stahovat své občany a zároveň i afghánské spolupracovníky. S evakuací začala i Česká republika, která do Kábulu vypravila tři evakuační lety. Ty ze země dostaly tlumočníky, kteří pomáhali při misích české armádě a jejich nejbližší. Ovšem podle spolku Vlčí máky v zemi i nadále zůstávají další tlumočníci, kteří každý den bojují o svůj život a životy svých blízkých. Jedním z nich je tlumočník Ráz, jehož jméno bylo kvůli bezpečnosti změněno.