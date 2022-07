V Pardubicích v pátek večer někdo odložil do babyboxu chlapečka. Podle lékařů se jedná o zdravého novorozence. Je to 240. dítě odložené v Česku do babyboxů od vzniku sítě těchto speciálních schránek. ČTK to sdělil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Z celkového počtu dětí v babyboxech bylo 131 dívek a 109 chlapců. Letos bylo do babyboxů v Česku odloženo zatím devět dětí.