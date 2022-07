„Nadace Merebit vyhlašuje finanční sbírku na podporu rodiny našeho milého spolužáka z BiGy Marka a jeho ženy Pavly, kteří tento týden tragicky zahynuli,“ stojí v prohlášení veřejné sbírky. Jak se na webu dále uvádí, veškeré poslané finance budou předány v plné výši členům rodiny.

Jak již dříve deník Blesk informoval, na zesnulého Marka P. a Pavlu M. vzpomínají jejich blízcí a známí, kterých se jejich ztráta velmi dotkla. „Tohle byl ten nejlepší učitel, kterého jsem kdy poznal - sporťák tělem i duší, srandista. Pořád mám v živé paměti, jak nás na lyžáku předjížděl sem a tam. Obdivovali jsme ho. Moc mě to mrzí,“ napsal na facebooku Václav M., kterého zesnulý Marek učil.

Na facebookových stránkách Nadšenci horské turistiky se k tragédii vyjadřovali i další lidé. „PN des Écrin je hodně náročný a místy těžce přístupný aspoň do června. A navíc je absolutně bez signálu,“ napsal Ulrik D., který se prý přímo v oblasti, kde byl mrtvý pár nalezen, pohyboval před třemi lety. „V současné době je celá ta oblast na h**no . Signál nula. Je tu ale řada choulostivých trhlin, přes které vedou jen labilní mosty a ledovec je samá trhlina,“ doplnil svůj názor Michael V.

Situace je o to tragičtější, že po sympatickém páru zbyly dvě malé dcery. Těm by mělo být zřejmě osm a třináct let. Podle ředitelky školy Marie Vystrčilové byli Marek i jeho partnera velice aktivní a věnovali se cyklistice a plavání. Zpráva o zmizení ji zasáhla. „Pokud vím, s dětmi byli naposledy v kontaktu minulý čtvrtek. Je to hrozné a špatně se mi o tom mluví,“ uvedla pro Deník.