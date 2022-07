Ve středu požár zasáhl plochu o rozloze asi 1000 hektarů. Zřejmě se jedná o největší požár v Česku. Své domovy muselo opustit asi 450 lidí. V noci z úterý na středu se naštěstí plameny podle hasičů nerozšířily. Práci hasičům komplikuje vítr, který pomáhá rozšiřování ohnisek.

Z velké části je evakuovaná také obec Hřensko, nicméně v restauraci Stará plynárna se podle časopisu Forbes stále vaří. Její provozovatel Pavel Menšík se nabídl, že na své náklady bude vařit jídlo pro hasiče, kteří se již několikátý den usilovně pracují na likvidaci požáru.

Pro restauraci i penzion, k němuž náleží, znamená požár další odliv turistů. Po covidu a začátku války na Ukrajině je to další problém.sdělil Menšík Forbesu.

O tom ví své také hoteliérka Ivana Stárková (67) z Hotelu Labe. Ta se při rozhovoru pro Aha! rozplakala. „Je to apokalypsa, my jsme tu všichni od devadesátých let, strašně těžce to neseme, je to tady pro nás srdeční záležitost,“ řekla.

Dodala, že musela v noci vystěhovat hosty. Pro některé dokonce sama sehnala ubytování. Další roky ale vidí černě, po dvou letech covidu přišla další katastrofa a pro podnikatele v Hřensku to podle ní bude skutečně těžké. „Už teď jsme přišli o obrovské peníze a možná to některé z nás položí,“ uzavřela. Noční evakuaci právě z hotelu Labe popsal redaktor Blesku Tomáš Stanislavčík, který tam byl zrovna ubytovaný.

12:41 ! Na místě obrovského požáru se složky IZS stále potýkají s nezvanými turisty a zvědavci. „Od kolegy na místě máme informaci, že někdo cestoval 300km, aby se podíval. Prosíme, nedělejte to," napsali. Podle Ministerstva vnitra je stále spoustu lidí, co chtějí prázdniny trávit u požáru namísto v klidu u vody. Nadále proto varují, aby do Hřenska nikdo nejezdil a nekomplikoval tak práci hasičům a policistům. 12:35 Hasičům do Českého Švýcarska vyjedou na pomoc pražští záchranáři. „Ani nás nenechává klidnými situace v Českém Švýcarsku,kde stovky hasičů a mnoho dalších bojují s plameny.IZS je jako jedna rodina,proto jsme i my nabídli pomoc!Za pár hodin vyrazí do Hřenska Golem a terénní čtyřkolka jako technická podpora a zázemí pro zasahující hasiče," popsali záchranáři na Twitteru. 12:12 Podle dobrovolného strážce Národního parku České Švýcarsko nebyla požárem zasažena Pravčická brána ani Sokolí hnízdo! Zobrazit celý online