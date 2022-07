Srážka nákladního a osobního auta u Mikulova na Břeclavsku uzavřela v sobotu ráno hlavní tah I/52 vedoucí z Brna na rakouské hranice. Z kamionu unikla toxická a silně hořlavá látka. Podle zjištění ČTK by se mělo jedna o stovky litrů. Kvůli úniku cemikálie bude hlavní tah na Rakousko uzavřen.

Nehoda se stala nedaleko Mikulova v úseku mezi odbočkami na obce Perná a Bavory. „Vypadá to, že osobní auto přejelo do protisměru, kde se střetlo s nákladním vozem," uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb. Zraněny byly dvě ženy a mělo by se jednat o zranění lehčího charakteru.

„Kvůli úniku stovek litrů toxické a silně hořlavé látky, musela být silnice uzavřena. Jinak by hrozilo nebezpečí výbuchu či vzplanutí,“ sdělil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.Podle něj hasiči zabránili dalšímu rozšíření do životního prostředí a na místo povolali chemickou laboratoř. Nyní budou zjišťovat, jaké množství látky je a v jakém je stavu.

Osobní auta nehodu objíždějí přes Dolní Dunajovice a Drnholec, nákladní přes Vlasatice a Hrušovany nad Jevišovkou.