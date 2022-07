Před sedmi lety zavraždila Barbora Orlová šestnáctiletého studenta Petra Vejvodu, když vtrhla do školy ve Žďáru nad Sázavou. Kvůli schizofrenii nikdy nebyla souzena, ale umístěna do zabezpečovací detence. Z té bude zřejmě propuštěna a umístěna do ústavní léčby v psychiatrické nemocnici.