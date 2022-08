V červnu roku 2020 našli Wandu Palmerovou v jejím domě poblíž Cottageville v bezvědomí. Měla vážné poranění hlavy a na zemi ležela v kaluži krve. Jednapadesátiletá žena byla převezena do nemocnice a dva roky strávila v kómatu.

Ačkoliv policisté podezřívali z jejího napadení bratra Daniela, neměli proti němu žádné důkazy. „Nebyl tam žádný očitý svědek, nikdo v domě nebydlel,“ uvedl šerif Ross Mellenger pro britský Daily Mail s tím, že neměli ani záznamy z kamer. „Nebylo tam prakticky nic. Klíč k vyřešení celé věci závisel na samotné oběti a s ní jsme nemohli komunikovat. Nezbylo nám nic,“ dodal.

Dva roky trvalo, než se v případu posunuli vyšetřovatelé dál. Už nikdo ani nečekal, že by případ mohl mít zdárný konec. Ovšem vyšetřovatelům náhle zavolali z nemocnice, kde Wanda ležela, a oznámili jim, že se probrala a je schopná komunikovat! Při útoku utrpěla vážné zranění mozku, ale dokázala usvědčit svého útočníka. Když se jí zeptali, kdo jí to provedl, uvedla, že to byl její „zlý“ bratr. „Myslím, že je to skutečný důkaz vytrvalosti a síly samotné oběti,“ uzavřel Mellenger. Žena si na svého bratra stěžovala už rok před útokem. V lednu 2019 na facebook psala, že vtrhl do jejího domu a začal jí rozbíjet věci.