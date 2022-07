Chorvatský Šibenik je oblíbenou destinací turistů. Nabízí dlouhé pláže, průzračné moře a také krásnou přírodu. V dovolenkovém ráji však ve středu vypukl masivní požár, který zasáhl oblíbená turistická letoviska Zatan a Raslina. Ráj na zemi se změnil v naprosté peklo!

S požárem bojovalo až 350 hasičů ze Šibenicko-kninské župy a dalších šesti krajů. Situace byla natolik vážná, že oblast bylo nutné evakuovat. Olivové háje shořely na popel a v plamenech skončily i domy místních obyvatel. Turisté prchali.

Plameny zasáhly území o rozloze 33 kilometrů čtverečních. Do boje s živlem byly nasazeny i dva hasičské letouny Canadair. V oblasti byly kvůli požáru uzavřeny některé komunikace. Po dlouhých hodinách se hasičům podařilo dostat oheň pod kontrolu.

Panovaly přitom obavy, aby se oheň nepřiblížil k přímořské vesnici Tribunj, směrem k městu Vodice, kde je mnoho borových lesů.

Zoufalství a strach

Pro obyvatele Zatony a Rasliny to však byly hodiny neuvěřitelného strachu a zoufalství. Bojovali o holý život. „Zoufalství a strach. Právě jsme viděli, že matky daly své děti do moře a daly jim hadry a kapesníčky na ochranu obličeje,“ uvedl Zdravko Lokas z místní rady Raslina pro Dnevnik Nova s tím, že v kouři nebylo vidět pomalu ani na krok.

Zachránit se podařilo jeho šestiměsíčního vnuka, který se začal dusit. „Začal usínat – nevěděli jsme, jestli z toho kouře,“ uvedl o záchraně s tím, že je chlapec v pořádku. „Všude bylo hodně popela. Najednou to přišlo jako výstřel,“ uvedl. Obyvatele se z oblasti evakuovali na člunech. Lokas s rodinou se evakuovali na dřevěném člunu, do něhož trochu zatékalo. Snažili se pomoci co nejvíce lidem a tak jich na lodi bylo i šest. „Člověk nevěděl, komu pomoci dřív,“ popsal.

Docházela voda

Velké ztráty utrpěla obec Raslina. „Bylo to tak dramatické,“ uvedl pro Jutarniji.hr Ratko Lubina. Oheň prý zničil tisíce olivovníků. Jeho blízcí odjeli do vesnice Bilice, ale on zůstal, aby zachránil dům. Ovšem při hašení došla voda, jak se všichni snažili zachránit svůj majetek před živlem.

Matthew Mate byl zrovna v Šibeniku, když se dozvěděl o požáru. „Než jsme se tam dostali, podlaha shořela. Mrzí mě, že to nikdo nehasil, hodinu hořelo kolem domu, všichni to natáčeli na mobil a dávali online,“ říká s tím, že na místo nakonec dorazili hasiči a požár uhasili, ale část domu jim vyhořela.

Třiasedmdesátiletý Jeru Lokas vzal čtyři malé děti a uprchl z domu. „Bylo to ošklivé. Vzal jsem syna, manželku, dceru, sebe a vnoučata do Bilice, ale kvůli kouři jsme nemohli projet a pak jsme jeli do Prukljanu,“ řekl s tím, že blízcí se dostali na záchranný člun a on se vrátil, aby zachránil jejich věci. Naštěstí se jejich domovu plameny vyhnuly.

Lesní požáry jsou v Chorvatsku v době letních měsíců běžným jevem. V současné době jim nahrává dlouho trvající sucho, které postihlo prakticky celou jižní Evropu. Jen o minulém víkendu zničil požár nedaleko města Pula na Istrijském poloostrově 40 hektarů porostu.