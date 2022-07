V úterý při nehodě na Českolipsku utrpělo zranění pět mladých lidí ve věku od 19 do 25 let, kteří jeli v jednom vozidle. Jeden z nich je v ohrožení života. Jednadvacetiletý řidič peugeotu byl pod vlivem alkoholu. Auto vyjelo u Nového Boru mimo silnici a narazilo do mostu. Podle předběžného policejního vyšetřování stála za havárií nepřiměřená rychlost v prudké zatáčce, uvedla na webu policie regionální mluvčí Ivana Baláková.