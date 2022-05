Jablonečtí kriminalisté prošetřují úmrtí devětatřicetiletého muže, který měl v noci na čtvrtek v Jablonci nad Nisou konflikt s dvacetiletým mladíkem. Starší muž při incidentu utrpěl zranění a po převozu do liberecké nemocnice zemřel.

Kriminalisté případ vyšetřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného činu násilného charakteru. Na webu policie o tom informovala regionální mluvčí Dagmar Sochorová.

Policie se o incidentu dozvěděla dnes po 2:30 od krajské zdravotnické záchranné služby, jejíž posádka ke zraněnému muži do Liberecké ulice vyjela. „Na základě prvotního šetření bylo zjištěno, že před jedním z domů v uvedené ulici se dva muži ve věku 20 a 39 let vzájemně nejprve slovně a poté i fyzicky napadali. Při tomto incidentu starší muž utrpěl zranění, se kterým byl převezen do liberecké nemocnice, kde následně zemřel,“ uvedla Sochorová.

K určení příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva. Dvacetiletého muže policisté zadrželi. „S ohledem na probíhající úkony trestního řízení nebudeme k případu nyní sdělovat detailnější informace,“ dodala policejní mluvčí.