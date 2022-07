„Můžeme potvrdit, že v Itálii došlo minulý týden k úmrtí českého občana během vyjížďky na kole,“ popsala serveru iDnes.cz Mariana Wernerová z odboru komunikace ministerstva zahraničních věcí.

Spolupracovníci sympatického podnikatele se z jeho náhlého skonu nemohou vzpamatovat. „Ano, je to pravda, stalo se to,“ potvrdil smutně jeho kolega Petr Štokinger. „Byl to můj přítel, kamarád. Neskutečně pracovitý člověk, který se zasloužil o rozvoj Třebíčska a Hrotovicka,“ doplnil k odchodu Valy další podnikatel z Třebíčska Richard Horký.

Bronislav Vala na Vysočině vybudoval luxusní wellness centrum. To momentálně patří ke kdysi zruinovanému valečskému zámku, který se podnikateli podařilo znovu oživit. „Obdivoval jsem ho za to, co dokázal,“ nešetřil chválou bítešský restauratér Jiří Rauš.

Zmíněný zámek byl pro Valu srdcovou záležitostí. „S rodinou jsme léta bydleli naproti zámku a celou tu dobu jsme se dívali, jak rok od roku chátrá. Deset, možná i patnáct let jsem si říkal, zda najdu odvahu ho koupit. Kdyby byl zámek v sousední vesnici, asi bych do toho nešel,“ vyjádřil se již dříve k tomu, co ho vedlo k ráznému kroku.

Ačkoli si chtěl zámek nejprve pouze pronajmout, nakonec ho koupil. Tím mu na bedra připadla velká starost, ale i radost. „Věděl jsem, že když zámek koupím, bude si na sebe muset vydělat. Cestu jsem viděl v kongresové turistice a wellness. V roce 2008 jsem tedy zámek koupil a v roce 2011 jsme začali s jeho rekonstrukcí,“ popsal dříve s tím, že o dva roky později sídlo otevřel.