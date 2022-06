Na poškození Šípkova díla z roku 2007 upozornila televize Nova. Mluvčí policie uvedla, že skleněnou výplň s motivem květin někdo poničil pravděpodobně před půlnocí minulý týden v pátek. Z kamerového záznamu je pak zřejmé, že se v areálu sklárny pohyboval v tu dobu jeden muž. „Máme ho vyslechnutého. Nepotvrdil, že by úmyslně poškodil sklo, ani to, že by ho poškodil. Přiznal se jen, že se tam pohyboval a že odhodil nedopalek cigarety do koše, který začal hořet,“ řekla mluvčí policie Ivana Baláková.

Podle ní tak policie bude dál zjišťovat, zda v areálu v tu dobu nebyl ještě někdo jiný i to, co způsobilo poničení uměleckého díla. „Musíme zjistit, jakým mechanismem se sklo poškodilo, zda od žáru toho odpadkového koše, anebo se to stalo jinak,“ uvedla mluvčí policie. Podle ní se případem policisté zabývají pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. „Budeme zjišťovat, zda skleněnou výplň, která je originálním uměleckým dílem, poškodil někdo úmyslně, nebo z nedbalosti. Když by to bylo z nedbalosti, tak by se nejednalo o trestný čin,“ dodala Baláková.

Nova uvedla, že vandal poškodil tři z pěti skleněných výplní terasových dveří. Skleněné tabule popraskaly. „Hodnota je nenahraditelná, protože Bořek Šípek si určoval, kde co bude, a dal tomu návrh a je v tom jeho rukopis. Jsou to ručně malovaná sklíčka, která se potom lepila na ploché sklo a vytvořilo to mozaiku, kterou vidíte na dveřích,“ uvedl pro televizi ředitel sklárny Ajeto David Ševčík. O opravu se podle něj pokusí tým sklářů. „Všechno se dá opravit, ale už to není originál. Je to replika něčeho, co vzniklo,“ dodal ředitel sklárny.

Sklárna Ajeto patří pod společnost Lasvit. Známá je i tím, že vytváří trofeje pro slavný cyklistický závod Tour de France nebo Ceny Thálie. Šípek zemřel před šesti lety ve věku 66 let. Za prezidenta Václava Havla byl hlavním architektem Pražského hradu.