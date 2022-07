V lednu došlo k smrtícímu útoku na sedmapadesátiletého muže ve Vysoké-Bosyni na Mělnicku. Jeho partnerka Martina na něj zaútočila po požití kokainu. Způsobila mu četná poranění, a to i na genitáliích. Podle znalců byla pod vlivem drogy nepříčetná. Soud jí uložil pětiletý trest, ne však za vraždu, ale za opilství.

Martina se v osudný den podle webu iDnes přivedla do takzvané toxické psychózy. Po konzumaci drogy se nedokázala ovládat a nevěděla, co dělá. V tomto stavu brutálním způsobem zaútočila na svého partnera.

Muže dusila a kousala, pobodala ho nožem, amputovala mu penis a varlata. Oběť zemřela na udušení. Žena u soudu vypověděla, že si z útoku téměř nic nepamatuje. „Nechoval se ke mně moc dobře, ale já jsem ho milovala a miluji ho pořád. Budu ho navždy milovat,“ uvedla.

Domácí násilí?

Partner ji měl dlouhodobě fyzicky i psychicky týrat, bít ji páskem, zakazovat jí kontakt s rodinou. Na nic prý nesměla mít názor. Kokain spolu brali dlouhodobě, Martina však prý z počátku nechtěla. „Ze začátku jsem drogu odmítala, ptala jsem se, jestli je nutné, abych to brala. On mi řekl, že jo, a už se o tom nesmělo diskutovat,“ popsala situaci. To, že se její partner takto skutečně choval však neměla jak prokázat.

Soused, který u soudu vypovídal sdělil, že si pár hlídal soukromí a trávil veškerý čas společně. Výraznějšího konfliktu si však prý nevšiml. Jeden z obyvatel Vysoké v minulosti sdělil Blesku, že ve vesnici se proslýchá, že se muž k Martině choval násilně. „Údajně svoji ženu terorizoval. S nožem v ruce ji tu naháněl po celé vesnici. Ale to už se stalo dřív. Mluvilo se o domácím násilí,“ řekl v lednu.

Žena se k činům přiznala a s obžalobou souhlasila. Protože věděla, co požití drogy způsobuje, byla však v době útoku nepříčetná, byla souzena za opilství. Soud ji poslal do vězení na pět let a nařídil jí protidrogovou ambulantní léčbu. Martina s trestem souhlasila, státní zástupce se však odvolal.