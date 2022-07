Dvacetiletá Eliška Šírová z Mostecka je pohřešovaná už déle než měsíc. Naposledy byla viděna ve středu 1. června, kdy odešla z bydliště své matky v obci Havraň. Od té doby o ní nikdo nic neví. Pátrání je o to naléhavější, že dívka má psychické problémy a nebere své léky.

Pohřešovaná je hubené postavy, měří asi 155 centimetrů a má hnědé odbarvené vlasy. Naposledy měla na sobě černé riflové kalhoty, mikinu stejné barvy značky Vans a boty značky Nike, na zádech měla tmavý batoh.

Mladá žena má také dvě tetování, podle kterých by bylo možné ji poznat, jedná se o růži na levém kotníku a draka s hlavou králíka na pravém zápěstí.

Když Eliška Šírová 1. června opustila bydliště matky, sdělila prý kamarádovi, že jde do Mostu. „Poté přestala být aktivní na mobilním telefonu a sociálních sítích. Policisté provedli pátrací akci v okolí Havraně, avšak s negativním výsledkem,“ uvedli kriminalisté. Do dnešního dne se bohužel nepodařilo mladou ženu vypátrat. Mohla by se pohybovat i jinde než v Ústeckém kraji. Má známé na Ostravsku i Plzeňsku.

„Naléhavost pátrání je dána i tím, že pohřešovaná trpí psychickými problémy a léky, které má užívat, nebere,“ doplnili policisté. Každý, kdo by měl o dívce informace, je má sdělit na tísňové lince 158.