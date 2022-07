Do osudné střelby 4. července zbývalo jen pár dní, když se Crimo na sociální síti Reddit chlubil svou sbírkou sexuálních panen. Ty si velmi rád fotil. Jedné z panen dal dokonce jméno, říkal jí Sofie.

Tu a další rád vozil ve svém autě. Připoutal je vedle sebe a dělaly mu společnost. V autě nechyběl ani Donald Trump, tedy alespoň jeho figurka. Obdivem k bývalému americkému prezidentovi se střelec netajil. Jezdil dokonce i na jeho mítinky.

Co se týče panny Sofie, Crimův zájem o ní rychle opadl. „Sofie se zabila,“ napsal suše na sociální síť. K příspěvku vložil její fotku, kde je panna oběšená ve skříni. „Vůbec nevím proč,“ dodal agresor, jako by se jednalo o živou osobu.

Jak uvedl deník New York Post, těsně před střelbou ze sebe chrlil rasistické výroky. „Prostě se musíme zbavit všech černochů,“ napsal na internet 2. července. „Asiaté by měli být zplynováni,“ doplnil šílený střelec, které posléze popravil sedm nevinných lidí při průvodu ke Dni nezávislosti. Policistům se pár hodin na to podařilo ho zadržet.

Soud poté vyhověl návrhu prokuratury, takže střelec zůstal ve vazbě bez možnosti kauce. Státní zástupce Rinehart podle AP řekl, že obviněný se policii ke střelbě do davu přiznal. Policisté našli zbytky vystřelených nábojů a tři zásobníky na střeše, odkud pachatel střílel, uvedl zástupce prokurátora Ben Dillon.