Do vážného pádu malého letadla na Slovensku u obce Komoča se zapletla československá posádka Petr a Jiří. První z nich, šestašedesátiletý Slovák, bohužel devastujícím zraněním podlehl. Druhý Čech, který letoun pilotoval, ležel v nemocnici v Nových Zámcích. O osudné tragédii promluvil před svým transportem do nemocnice v Praze.

Před pádem posádka trénovala takzvanou simulaci minimální rychlosti. „Dělá se to ve výcviku běžně, když se zaučují mladí piloti, musí se to naučit,“ vysvětlil Jiří P. Jak ale celý pokus proběhl, si už nepamatuje. „Fakt netuším,“ potvrdil. Nezapomněl poděkovat zdravotnickému personálu. „Každému děkuji, byli bezchybní,“ uvedl.

Jiní piloti serveru tvnoviny.sk tvrdili, že příčinou mohl být manévr, při kterém se letadlo mohlo dostat do vývrtky a ztratit vztlak. „Možné je všechno,“ nevyvrátil Jiří ani tuto možnost. „Ono se to teď všechno zjistí, jsou tu na to vaši a naši odborníci,“ mínil s tím, že mohlo jít i o technickou závadu.

Loni v srpnu havarovalo na západě Slovenska jiné malé české letadlo. Při nehodě tehdy zemřel slovenský pilot a oba čeští cestující. Podle závěrů vyšetřování příčinou tragédie bylo pochybení pilota.