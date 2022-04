Slovensko zasáhla obrovská tragédie. V úterý 26. dubna se do lesů nedaleko obce Treboltovo zřítily dva větroně. Důsledek nehody je tragický, zahynuli oba dva piloti. Situace je o to závažnější, že o život přišel i Slovák Domas, který se krátce těšil ze svého nově narozeného syna. Druhým mrtvým je Polák Jarek. Letadla do sebe narazila při mezinárodní soutěži v bezmotorovém létání FCC Gliding.

Organizátoři akce zatím nepřišli na to, co za strašnou tragédií stálo. Jisté je jen to, že jeden z pilotů zřejmě nedodržel pravidla bezpečnosti, když se zařazoval do stoupavého proudu. To vyústilo v obrovskou tragédii. Oba větroně se po srážce zřítily do lesa. Ačkoli jeden z pilotů stihl ze svého stroje vyskočit, bohužel se mu neotevřel padák.

Tragédie má ještě smutnější dohru. Slováku Domasovi se před dvěma měsíci narodil syn. Svého tatínka už ale nikdy nespatří. „Je to pro nás obrovská tragédie. Domasovi se jen před dvěma měsíci narodil syn, měl z něj velkou radost, plánoval tolik věcí. Je mi to nesmírně líto,“ potvrdil smutnou zprávu pro deník Nový Čas jeden ze soutěžících.

Domasovou velkou vášní nebylo jen létání, ale také hudba. Talentovaný muzikant hrál v kapele na basu. Jeho přátelům hudebníkům a manželce Sigitě zbyly oči pro pláč. „Je těžké najít to správné slovo na vyjádření toho, co cítím,“ plakala jedna z jeho kamarádek. „Před dvěma měsíci jsem plakala, že máš syna. Teď pláču, protože jsi odešel,“ dodala.

Událostí se zabývají příslušné orgány. „Náš letecký a námořní vyšetřovací úřad spustil vyšetřování. Jakékoli další informace bude možné uveřejnit až s koncem vyšetřování,“ uvedl ministr dopravy Andrej Doležal podle webu noviny.sk.