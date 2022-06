Šestnáctiletý mladík za volantem osobního auta si to Trutnovem šinul rychlostí 110 kilometrů v hodině posilněný alkoholem. K jeho smůle ale rychlost jízdy změřili policisté, kteří se za ním hned vydali. Řidič jim chtěl ujet, nakonec se ale vyboural.

Mladík za volant osobního auta usedl na začátku června kolem deváté večer. Dopravní policisté měli zrovna v Trutnově bezpečnostní akci a měřili rychlost. V jednu chvíli kolem nich prosvištěl černý Volkswagen.

Naměřili mu 110km/h, přičemž v daném místě byla povolena padesátka. „Policisté se okamžitě za ním vydali a výstražnými světly ho vyzývali k zastavení. Řidič však na výzvu nereagoval a snažil se jim ujet,” popsala mluvčí policie Iva Kormošová.

To se mu ale moc nepovedlo a o chvíli později zabočil do Lomené ulice, kde naboural do domu a dopravní značky. Když pak policisté šestnáctiletého mladíka vyzvali, aby jim předložil doklady, dal jim jen občanku a osvědčení o registraci vozidla.

K údivu zasahujících policistů pak ještě nadýchal 2,1 promile alkoholu v dechu. „Na vozidle policisté odhadli škodu na 20 tisíc, na domě a značce 6 tisíc korun. Mladík je podezřelý ze spáchání provinění ohrožení pod vlivem návykové látky. Dospělému by za tento trestný čin hrozil trest odnětí svobody od 6 měsíců do tří let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Mladistvému hrozí trest poloviční,” dodala mluvčí.