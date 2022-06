9. června losangeleská policie obdržela telefonát, ve kterém volající sdělil, že právě nalezl mladého chlapce v bezvědomí. Novináři později zjistili, že se jednalo o Coopera Noriegu (†19), známého hlavně na TikToku, kde jej sledují skoro dva miliony lidí.

Influencer byl známý především díky svým videím o skateboardingu a oblečení. Nedávno vystoupil v podcastu Barstool's BFF's, kde se mimo jiné rozhovořil o svých duševních problémech, s kterými se celý život potýkal.

Založil chatovací skupinu na sociální síti Discord věnovanou sdílení traumat. „Svůj vliv bych rád využil k šíření osvěty o psychických potížích,“ uvedl během rozhovoru a dodal, že by rád financoval odvykací zařízení pro lidi se stejnými problémy.

Cooper se totiž nikdy netajil tím, že trpí těžkou závislostí na opiátech. „Se závislostí se potýkám od svých devíti let. Je to možná šílené, ale je to tak,“ uvedl ve svém medailonku.

Noriega fanouškům sdělil, že v roce 2020 se „pokusil předávkovat fentanylem“. V lednu 2021 slavil 90 dní střízlivosti a zavázal se k veřejnému slibu, že nadále zůstane čistý, informoval sever Daily Mail.

Mnoho a mnoho uživatelů na sociálních sítích již vyjádřilo soustrast s předčasně zesnulým influencerem. Například jeho kolega Landon Barker, syn bubeníka skupiny Blink-182 Travise Barkera, napsal na Instagramu: „Nemůžu tomu uvěřit. Navždy tě budu milovat.“

Ohlas vyvolala i zpráva, kterou Noriega zanechal u svého posledního videa: „Who else b thinking they gon die young af“, tedy „Kdo si taky myslí, že umře ku*va mladý“. Příčina jeho úmrtí je nadále předmětem vyšetřování.