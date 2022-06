Uplynulý víkend patřil v tomto roce k nejtragičtějším, co se týče dopravních nehod. Za sobotu a neděli při nehodách zemřelo celkem pět lidí, což je stejný počet jako při dosud nejhorším posledním březnovém víkendu. Vyplývá to ze statistik dostupných na policejním webu. Podle informací policejních mluvčí z krajů šlo o tři motorkáře a dva cyklisty.

Sobotní dopravní nehody mají jednu oběť. Tou byl motorkář, který krátce po 23:00 narazil v Chodounech na Litoměřicku na čtyřkolce do stromu. „Sjel z cesty do příkopu, kde narazil do stromu a utrpěl zranění neslučitelná se životem,“ řekl mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.

V neděli zemřeli při dopravních nehodách čtyři lidé. U Dobrošova na Náchodsku zahynul při nehodě devětačtyřicetiletý motorkář, který zřejmě nezvládl řízení a vylétl ze silnice do lesa, kde narazil do stromů. Další motorkář, ročník 1988, zemřel v neděli před polednem u Loukonos na Kolínsku. Podle mluvčí Michaely Richterové pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy zatáčce, dostal smyk a vjel mimo silnici, kde narazil do ocelových svodidel.

Další dvě nedělní oběti jsou cyklisté. Dopoledne to byl devětatřicetiletý cyklista, který se střetl v Barchově na Pardubicku s osobním autem. Policie zjišťuje, co se na místě stalo, s objasněním mohou pomoci i svědci. Dvaatřicetiletý cyklista pak zemřel v Bělé pod Pradědem na Jesenicku po pádu z kola, podle policie nezvládl jízdu z kopce.

Od začátku roku do konce května si dopravní nehody v Česku vyžádaly podle předběžných informací policie 183 lidských životů, což bylo meziročně o 28 víc. Minulý rok ale výrazněji než letos ovlivnila provoz omezení proti šíření koronaviru. Červnové nehody mají zatím sedm obětí.