V pátek došlo v oblíbeném bavorském alpském středisku Garmisch-Partenkirchen k železničnímu neštěstí. Vykolejení vlaku si podle sobotních informací vyžádalo pět mrtvých. Mezi oběťmi jsou mimo jiné i dvě ženy z Ukrajiny, které do Německa prchly před válkou.

Vlak směřující do Mnichova vykolejil v Burgrainu, který se nachází nedaleko známého lyžarského střediska Garmisch-Partenkirchen. Obětem tragické nehody bylo od dvaatřiceti do sedmdesáti let. Jsou mezi nimi i dvě Ukrajinky, které v Německu našly útočiště před válkou na Ukrajině.

S vážnými zraněními skončil v nemocnici i syn jedné z nich. Další mrtvé už pravděpodobně německé úřady naštěstí neočekávají. „V tuto chvíli se nedomníváme, že by došlo k dalším obětem, ale zatím to nemohu s jistotou říci,“ uvedl podle deníku The Sun náměstek krajského policejního ředitele Frank Hellwig.

Na místě tragédie zasahovalo přibližně 500 záchranářů. Přiletělo i šest vrtulníků, některé z Rakouska. Několik vagonů regionálního spoje se převrátilo na bok. V soupravě cestovalo přibližně 140 lidí.

Bavorský ministr dopravy Christian Bernreiter na místě řekl, že je strašné, když se stane tak vážné neštěstí s veřejným osobním vlakem. „Podrobně prošetříme, jaká je příčina,“ ujistil Bernreiter. Na nehodě se podle něj nepodílel žádný další vlak ani žádné vozidlo.