Děsivé zjištění čekalo v neděli ráno na rodiče třináctiletého Felixe Adriana z Mladoboleslavska. Jejich syn v pokoji nebyl, a tak ihned zalarmovali policii. „Pátráme po 13letém Felixovi z Mladoboleslavska, jehož zmizení nahlásili jeho rodiče v neděli v dopoledních hodinách poté, co jej v 7 hodin ráno nenašli ve svém pokoji,“ uvádí ve zprávě policie.

Dle informací policie měl chlapec odejít neznámo kam, a to patrně se svou kamarádkou Anetou Boučkovou (13). Tu vyděšení rodiče také hledají a není údajně vyloučeno, že by teenageři mohli být spolu. Chlapec by měl mít na sobě modré šusťákové kalhoty, hnědou mikinu a oranžovo-modrou šusťákovou bundu. Na nohou má černé boty s bílou podrážkou a s sebou pestrobarevnou tašku s nápisem You-tube. Felix měří 172 centimetrů a vypadá na 13 - 15 let.

V jakém oblečení odešla třináctiletá Aneta Boučková, rodiče bohužel netuší. Na nohou mohla mít teoreticky bílé tenisky a na zádech nést šedý batoh. Dívka má štíhlou postavu, modré oči a hnědé vlasy s melírem.

Policie prosí veřejnost o pomoc, protože oběma by se mohlo něco stát. „Jak Felix, tak i Aneta, mají mít údajně sklony k sebepoškozování a tak není vyloučeno, že by si mohli ublížit,“ říká policie a prosí veřejnost o pomoc. Pokud Felixe a Anetu uvidíte, volejte neprodleně 158.