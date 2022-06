Pořádný problém má sličná modelka z Onlyfans Alice Weekesová. Australanka, která si vydělává svým sexy tělem, měla podle policistů se svými kumpány unést cizího jednatřicetiletého muže, postřelit ho do zad a nevybíravě ho pohodit na ulici! Ačkoli má šestadvacetiletá máma policistům co vysvětlovat, její účet na platformě jí pořád vydělává pořádný balík.

Alice je jednou ze dvou lidí obviněných z údajného postřelení a únosu muže, kterého následně měli hodit do auta, odvézt několik kilometrů za město a tam pohodit. Do strašného činu měli být zainteresováni ještě další dva lidé, po kterých policie pátrá.

Krasavice z Onlyfans, která si měsíčně vydělá i 277 000 korun, vymyslela lstivý plán. Nešťastného muže nalákala k sobě domů do Adelaide. Tam na něj ale místo žhavé noc čekali další tři kumpáni, kteří ho i s pomocí Alice uvěznili a pak i postřelili.

Když muže odvezli daleko za město a pohodili vedle silnice, vůz zapálili. Krátce po činu naštěstí okolo projížděl řidič, který Australana odvezl do nemocnice. Ze svých poranění by se měl uzdravit. Samotná Alice se zhroutila, do doby dalšího soudu stráví šest měsíců za mřížemi a tam už určitě hanbaté snímky fotit nebude.

To ji bude mrzet. Na stránce pro dospělé měla podle deníku Daily Mail přes 324 fotek a 126 videí. To ji vydělávalo pořádný balík peněz, a tak nemusela hnout prstem. Poslední fotografie a video nahrané na účet byly minulou středu, tři dny před údajným incidentem.