Jak uvedla CNN s odvoláním na texaského Guvernéra Grega Abbotta, útočníkem má být místní 18letý mladík, možná bývalý student školy.

Guvernér sám uvedl, že jeho jméno je Salvador Ramos a podle Daily Mailu jako první střelil svou babičku, jejíž stav není znám. Pak poslal zprávu o svých plánech neznámému člověku a vydal se vraždit do školy.

„Domníváme se, že vystoupil ze svého vozidla a vstoupil do Robbovy základní školy v Uvalde s pistolí a mohl mít také pušku, ale podle mých posledních zpráv nebylo dosud potvrzeno.“ řekl guvernér.

Také sdělil, že střelec je podle všeho po smrti. „Máme za to, že ho zabili zasahující policisté,“ řekl s tím, že dva policisté byli zasaženi střelbou, ale neutrpěli žádná vážná zranění. Podle Daily Mailu mělo nejdřív dojít k přestřelce mezi Ramosem a policisty, než se mladík zabarikádoval ve škole.

Podle Abbotta se Ramos do školy vydal v autě, které před budovou naboural. Americký prezident Joe Biden, který je na cestě z Asie, nařídil jako připomínku tragédie vyvěsit vlajky do 28. května na půl žerdi až do západu slunce. Později se k tragédii veřejně vyjádří. "Už toho bylo dost," reagovala na střelbu americká viceprezidentka Kamala Harrisová a vyzvala k regulaci zbraní.

Dramatickou situaci na místě zachytili lidé na mobilní telefony.