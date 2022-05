Jihočeští kriminalisté v únoru šokovali tím, že objasnili deset let starou vraždu. Tělo muže (†26) bylo zabaleno v dece a ukryto v modrém sudu, který byl uložen do podlahy a zalit betonem. Obviněná žena údajně svou oběť uspala a pak dala „rozkaz“ svému komplici, který ho zabil. 29letá žena měla s mrtvým mužem dvě děti, s komplicem jedno.

Kriminalisté z jihočeské mordparty se o případu dozvěděli z podsvětí, když jim jeden ne úplně důvěryhodný svědek řekl, že slyšel o těle v sudu a o jeho zakopání. Policisté šli po stopě a po několika měsících nastal při vyšetřování deset let staré vraždy konečně průlom.

Podle informací Deníku se jim tělo zabalené do látky a uložené do sudu, následně zalité v betonu metr pod podlahou podařilo najít v jednom z domů v Českých Velenicích na Jindřichohradecku. Dům, ve kterém se před deseti lety vraždilo, má mít pohnutou minulost.

„Byly tady prostitutky, které samozřejmě někdo pásl, a jezdili sem za nimi klienti z Rakouska. Střídalo se to tu jako na běžícím pásu, návštěvy policie tu byly na denním pořádku. V jednu chvíli tam bydlelo snad deset lidí," řekla serveru jedna z místních obyvatelek. Další mluvil o pofidérních lidech, kterých se radši snažil stranit.

Už dříve se spekulovalo o tom, že jsou vrah i oběť příbuzní. „Oba byli Slováci, jak ten vrah, tak i jeho oběť, myslím, že dokonce bratranci. Ta žena, co pomáhala při vraždě, měla více dětí. S tím, co to udělal, jedno dítě. A s nebožtíkem v sudu pak dvojčata,“ šokovala další obyvatelka.

Spolupachatelka se prý snažila lidem namluvit, že se rozešli, a muž se vrátil na Slovensko. Tou dobou byl ale zřejmě už mrtvý a zabetonovaný pod podlahou.

O muži, který svého soka usmrtil jednou ranou nožem, mluví pozitivně. „Nikdy bych to do něj neřekla, potkávali jsme se v hospodě na pivě po práci a nebyl to žádný hlupák,“ dodala žena. Když se prý ale opil, tak se vyptával, kolik může dostat za vraždu let ve vězení.

Tělo v sudu se kriminalistům podařilo najít v době, kdy v televizi běžela populární minisérie Devadesátky. Ta se ve velkém věnovala hlavně případu Orlických vrahům, kteří své oběti rovněž ukrývali do sudů a pak shazovali ze Žďákovského mostu v Jihočeském kraji.

„Zda se (pachatel) inspiroval známými orlickými vraždami, to možná řekne až u soudu,“ uvedl tehdy policejní mluvčí Jiří Matzner. Kriminalisté navíc dodávají, že případ je sám o sobě výjimečný. Zejména tím, po jak dlouhé době se vražda podařila vyšetřit, ale také způsobem odstranění těla. Muž (34) je obviněn z vraždy, žena (29) pak z účastenství na vraždě.