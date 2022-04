Situaci jako z hororu zažila v pátek Ukrajinka, která utekla před válečnými hrůzami na Slovensko. V pátek ji při procházce v Dolnom Ohaji napadl agresivní pes. K incidentu došlo poté, co kurýr přinesl domů balíček majitelce domu, kolem kterého Ukrajinka zrovna procházela. Majitelka otevřela branku, její stafordširský teriér vyběhl ze zahrady a napadl procházející válečnou uprchlici.

„Je mi to nesmírně líto. Nedokážu si vysvětlit, jak se to mohlo stát,“ řekl reportérům starosta vesnice Ivan Solar. Nejmenovaná Ukrajinka (32) přišla do vesnice se svým malým dítětem před několika týdny, aby zde našla útočiště před válkou, napsal sever cas.sk.

V pátek, když procházela kolem domu jedné z místních obyvatelek, vyběhl na ni ze dvora zuřivý pes. „Slyšela jsem z domu křik, myslela jsem, že se něco děje, tak jsem vyběhla,“ řekla TV JOJ sousedka, která se snažila psa odtáhnout.

„Ale neměla jsem dost síly, soused mi přiběhl na pomoc a psa odkopl. Pak jsem zavolala záchranku, policii,“ dodala. Ukrajinka byla po útoku vážně zraněná. Zvíře se jí zahryzlo do stehna a cloumalo jí rukou. Starosta říká, že se psem v minulosti neměli žádný problém.

„Je to nešťastná shoda okolností,“ doplnil starosta. Pes patří synovi majitelky domu, který se přestěhoval do bytového domu a psa nechal na matčině dvoře. „Psa nejspíše usmrtí. Jedná se o bojové plemeno,“ uvedl starosta obce. Majitelka domu s médii odmítá mluvit.

Dvaatřicetiletá Ukrajinka utrpěla vážná zranění ruky a nohy. Její stav je nadále stabilizovaný. „Je hospitalizována na oddělení úrazové chirurgie a podstoupila operaci,“ uvedl mluvčí Fakultní nemocnice s poliklinikou v Nových Zámcích Ján Baček. „Obvodní oddělení policie Dvory nad Žitavou zahájilo v této věci trestní stíhání pro trestný čin ublížení na zdraví,“ uvedla policejní mluvčí Viktória Borloková.