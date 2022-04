Britka Sophie Georgeová (20) si v roce 2020 vymyslela děsivý plán – zabít svého bývalého přítele. Málem by se jí hrůzný čin podařil, kdyby bývalý přítel nebyl silnější a dokázal se šílené dívce ubránit. Tu nyní za pokus o vraždu a držení útočné zbraně poslal do vězení Korunní soud v britském Lewesu na 13 a půl roku.

Žárlivost dokáže člověka dohnat k nepochopitelným věcem. Teenagerka Sophie Georgeová se svému bývalému příteli Adamu Yiosesovi (25) chtěla po rozchodu pořádně pomstít. Důvodem byl fakt, že dívka v Adamově životě zřejmě není jedinou a její milý spí i s dalšími dívkami. Naplánovala si tak dopodrobna každý detail, který bude předcházet jeho mučení a následné vraždě!

Expřítele kousla do prstu až na kost

Po rozchodu v říjnu 2020 Sophie bývalého partnera poprosila, zda by ji nemohl vyzvednout a hodit domů. Chlapce zřejmě pálilo svědomí, tak pro svou bývalou lásku zajel. To ale netušil, že bude bojovat o holý život. Sophie se totiž Adama zeptala, zda mohou jet obklikou. Poté začala bývalému příteli vyhrožovat s nožem, šahala mu po volantu a nutila ho, aby vystoupili v přilehlém parku. Tam následoval krutý boj, během kterého chtěla dívka Adama pobodat. Tomu se naštěstí podařilo nůž dívce sebrat a zavolat na policii. Než přijela hlídka, stihla Sophie „alespoň“ kousnout Adama do prstu až na kost.

Policie byla dívčinou brutalitou a chladnokrevností šokována. V taškách strážníci odhalili děsivou sadu, kterou chtěla Sophie expartnera zlikvidovat. Ta obsahovala ochranné oděvy, čisticí prostředky jako bělidlo, lepicí pásku nebo další nůž. „Byl to chladný, předem promyšlený plán unést, mučit a zavraždit nevinného muže s jasnými kroky k zakrytí zločinu,“ řekl pro BBC kriminalista Jon Hull.

Dívka byla pohlcena pomstou

„Nepochybuji, že by dívka nedodržela její nesmírně znepokojivý 'seznam úkolů'. Nebýt oběti, která ji přemohla, a rychlé reakce našich důstojníků, kteří ji zadrželi, mohlo být vše jinak,“ doplnil kriminalista. Soudkyně Christine Hensonová během soudního jednání řekla: „Ze všeho, co jsem v tomto případě četla, se zdá, že jste byla na oběť silně fixována a pohlcena pomstou.“ A i když se Sophie k pokusu o vraždu a držení útočné zbraně před soudem přiznala, bylo to marné. Od Korunního soudu v Lewesu odešla se 13,5 lety odnětí svobody.