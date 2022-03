U Okresního soudu v Pardubicích v úterý skončilo dokazování v případu se třemi zdravotníky obžalovanými z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a z neposkytnutí pomoci. Podle obžaloby v roce 2017 v Pardubické nemocnici nesprávně postupovali při pooperačních komplikacích u chlapce, který pak zůstal v bdělém kómatu. Obžalobě čelí i nemocnice jako právnická osoba. Před soudem v úterý vypovídal poslední znalec, návrhy na další dokazování předseda senátu Karel Gobernac zamítl. Úterný líčení odročil na 19. dubna, kdy by měly zaznít závěrečné řeči a zřejmě bude i vynesen rozsudek.

V květnu 2017 tehdy osmiletý chlapec podstoupil operaci mandlí. Čtyři dny poté začal na lůžkové části dětského oddělení masivně krvácet z operační rány. Sestry a lékařka jej nechaly s matkou odejít na ORL ambulanci a snažily se přivolat odbornou pomoc, což trvalo dlouhé minuty. Kvůli krvácení do úst dítě vdechlo krev a dusilo se, což způsobilo těžké poškození mozku. Od té doby je v takzvaném bdělém kómatu.

Miroslav Šeda, člen týmu Fakultní nemocnice Olomouc, který sestavoval znalecký posudek, podobně jako znalci vypovídající dříve označil postup zdravotníků za chybný. Podle něj při akutním život ohrožujícím krvácení není možné nechat pacienta přecházet po schodech na jiné oddělení, jako tomu bylo v tomto případě. Podle Šedy chůze pacienta zatěžuje, způsobuje vyšší tlak, zhoršuje krvácení a zvyšuje riziko vdechnutí krve. „Neměl být transportován vůbec, a když, tak na transportním vozíku,“ řekl Šeda.

Jako správný postup označil okamžité přivolání lékaře ORL a anesteziologa na dětské oddělení, kde chlapec po operaci ležel. Službu konající lékařka na dětském oddělení, která měla jen málo zkušeností, měla také ihned přivolat nadřízeného, vysoce kvalifikovaného lékaře.

Podle Šedy stačilo dítě, když bylo ještě při vědomí, uklidňovat a držet je v poloze v předklonu, čímž by se riziko vdechnutí krve snížilo. Pokud by byla pomoc správně poskytnuta, současné vážné zdravotní následky by byly vyloučeny.

Dvě zdravotní sestry a lékařku obžaloba viní z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti či neposkytnutí pomoci. Obžalobě čelí i nemocnice jako právnická osoba. Její vina podle obžaloby spočívá v nedostatečně definovaných standardech upravujících postup zdravotnického personálu po zjištění krvácivých komplikací z operační rány po ORL operacích u dětských pacientů.