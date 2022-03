Býk

V druhé polovině měsíce jste roztěkaní a nespokojení. I když se snažíte nechybovat a soustředíte se na drobné detaily, stále to není ono. Dávejte si pozor na to, abyste svou nespokojenost neprojevovali příliš nahlas. Nadřízený by vám to nedaroval.