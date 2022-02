Babička s osmiměsíčním vnoučátkem v kočárku, malou vnučkou a svým přítelem byli na procházce v olomouckých Bezručových sadech. Přítel a pobíhající vnučka se bavili házením klacků. Když jeden dopadl vedle kočárku, babička se pro něj sehnula. Bohužel pustila kočárek a ten sjel po šikmém břehu do Mlýnského potoka.

S přítelem sice kočárek okamžitě vytáhli, dítě ale bylo zcela promočené. Na místo naštěstí během dvou minut dorazila policejní hlídka, kterou volal náhodný svědek. „Policisté dítě přenesli do vyhřátého vozidla, svlékli z promočených věcí a zabalili ho do služebních bund a kulicha,“ prozradil policejní mluvčí Libor Hejtman s tím, že jejich zákrok následně pochválili lékaři záchranky, kterým policisté dítě předali.

Šťastný omyl

To, že se dítě prakticky okamžitě dostalo sucha a tepla, zapříčinil drobný omyl svědka nehody. „Chtěl sice volat záchranku, ale místo pětky vytočil na konci osmičku a dovolal se tak na tísňovou linku policie,“ prozradil policejní mluvčí Libor Hejtman. To se ovšem ukázalo jako klad, protože v danou chvíli se nedaleko nacházela policejní hlídka, která tak na místě byla mnohem dříve, než by ze základny dorazila sanitka.